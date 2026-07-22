Sorin Grindeanu îi pune la zid pe Bolojan, Ciucu și Fritz: „Au făcut doar propagandă timp de un an de zile despre marile reforme”
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
Prezent în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel” la Realitatea PLUS, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a abordat mai multe teme de actualitate, de la reprezentarea diasporei în Parlament și proiectele legislative aflate în dezbatere, până la reforma administrației și modificarea Constituției.
Liderul social-democrat a vorbit despre poziția PSD privind Legea salarizării, Legea ANI, schimbările administrative și a criticat măsurile promovate de actuala guvernare.
Sorin Grindeanu susține o reprezentare mai mare pentru diaspora
Întrebat despre reprezentarea românilor din străinătate în Parlament, Sorin Grindeanu a afirmat că actualul număr de parlamentari este prea mic în raport cu influența pe care diaspora o are la alegeri.
„Diaspora a pus președinții de fiecare dată. Dar e reprezentată de doar 6 parlamentari. E un lucru care trebuie să fie reglat. Toate lucrurile care țin de corectitudine și de argumente, atâta timp cât stau în picioare, și acest lucru stă în picioare, la mine găsiți ușa deschisă”
Critici la adresa lui Ilie Bolojan și exemplul Codului Urbanismului
Întrebat ce ar dori PSD să schimbe din măsurile adoptate de Ilie Bolojan în cazul revenirii la guvernare, liderul social-democrat a susținut că nu vede reforme concrete și a oferit drept exemplu proiectul privind autorizațiile de construire.
„Au făcut propagandă, doamna Alexandrescu, doar propagandă timp de un an de zile despre marile reforme. Dați-mi un exemplu de reformă pe care a făcut-o Bolojan. Unul singur.
Apropo, avem în PNRR acum, avem una din legi legate de codul urbanismului. Care spune următorul lucru. Care spune că toate autorizațiile de construcție trebuie să treacă la primăria generală să fie luate de la primăriile de sector. În principiu PSD-ului n-are nimic împotrivă acestui demers, fiind un referendum validat pe București.
Am însă, în timp, o mare problemă în acest moment. Ar însemna să fiu de acord să se dea toate autorizațiile de construire către un primar general care este acuzat, inculpat în acest moment, că a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari pentru autorizații de construire. N-am să fiu de acord cu așa ceva și atunci vom avea, dacă vor să votăm această lege, o să avem un amendament să intre în vigoare odată cu un nou mandat. Adică din 2026. V-am dat un exemplu”
Ce spune despre Legea salarizării
Grindeanu a declarat că PSD va susține Legea salarizării doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate după consultările cu sindicatele. El a susținut că în coaliția de guvernare nu există încă un acord asupra proiectului.
„Legea salarizării, dacă vor fi acceptate amendamentele pe care le avem noi. Și pe care le avem, nu că s-a gândit Sorin Grindeanu sau Florin Manole sau ceilalți colegi ai mei. Ci în toate aceste zile am avut întâlniri cu sindicatele și care ne-au înaintat aceste amendamente. Dacă vor fi aprobate, atunci vom vota această lege. Eu sunt sceptic. În acest moment, doamna Alexandrescu, vă spun că nu există acord în cadrul coaliției de guvernare actuale.
Ați văzut că UDMR-ul face un pas în spate legat de susținerea pentru această lege. De asemenea, am văzut și știu că la discuțiile în grupul de lucru, Nazare nu a spus că este de acord să se crească anvelopa de la 8 miliarde la 12 miliarde. Deci astea sunt lucruri pe care nu le-au clarificat ei între ei.
Și vă mai spun ceva. N-a fost depusă la Parlament. Eu am convocat ședință”
Poziția PSD privind Legea ANI
Președintele PSD a afirmat că a discutat cu șefa Agenției Naționale de Integritate și a acuzat USR că încearcă să reducă atribuțiile instituției prin amendamente depuse la lege.
„De asemenea, e legea ANI. Azi am avut o discuție cu președinta Agenției Naționale de Integritate. Pare că cei care au rămas acum la guvernare și în special USR-ul, au o mare problemă cu atribuțiile pe care le are ANI și vor să ciuntească din aceste atribuții.
Eu am stat astăzi mai bine de o oră de vorbă cu președintele ca să înțeleg foarte bine ce propun acești domni. Și am înțeles, doamnă.
Propun diverse amendamente la legea pe care a lăsat-o Marinescua înainte de a pleca din funcție, care să ciuntească din atribuțiile Agenției Naționale și care, ce să vezi, pare că îi scapă, ca să o spun direct, pe anumiți reprezentanți de frunte ai USR-ului.
Domnul Fritz și-a luat deja condamnarea. Dacă ar fi legea cum o vor ei acum, el n-ar fi în stare de condamnare. Dar doamna viceprimar de la Timișoara nu e condamnată definitiv. Mai sunt și alții. Pe mine mă miră, doamna Alexandrescu, că un partid care și-a făcut așa o emblemă din transparentizare, din fără penali în funcții publice, până la urmă, un președinte de partid care e condamnat de Înalta Curte, Dominic Fritz. Vin și fac amendamente. E condamnat, definitiv, de Înalta Curte.
Vin și fac amendamente la această lege a ANI în care spun, „domnule, suntem împotriva publicării declarațiilor de avere”. Vi se pare normal? Vin și fac amendamente în care spun vă aduceți aminte cum se spunea în 2017 la Ordonanța 13, că a pus Dragnea prag de 50.000 de euro, deși era recomandarea CJUE. „A, înseamnă că sub 50.000 și se scapă hoții și așa mai departe.” Exact asta au amendamente ei acum, ca sub două salarii să nu fie considerat conflict de interese. Asta propun ei.
Nu o să votez acestea. Nu le votez, ca să fiu cât se poate de clar. Și vom depune, pe fiecare din aceste lucruri, vom depune amendamente care, dacă vor trece, fiindcă sunt de bun simț, țin de transparentizare, țin de a avea în continuare o Agenție Națională de Integritate care să aibă atribuții conform legii, atunci da, vom vota această lege.
Dacă încearcă prin fel de fel de amendamente, așa cum arată acum legea, nu vom vota”
Despre reforma instituțiilor statului
Întrebat dacă este nevoie de reformarea unor instituții fundamentale ale statului, Sorin Grindeanu a răspuns că arhitectura instituțională a României trebuie actualizată.
„Evident că România, dacă vreți, arhitectura statului român, poate că a fost gândită atunci la început. Anii 90 au fost ani de tranziție, dar la început cu anilor 2000, atunci s-a gândit arhitectura în care trăim și acum, după aproape 30 de ani. Evident că e nevoie de un refresh la această arhitectură a statului român, din perspectiva mea. Da, ca să vă răspund pe scurt.”
Liderul PSD susține și modificarea Constituției
Întrebat dacă este nevoie și de schimbarea Constituției, Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ și a detaliat cum vede reforma administrației publice.
”Da, de mai multe schimbări la nivel de Constituție, în mai multe locuri. De exemplu, că tot n-am închis acest subiect. Vă întrebam mai devreme dacă știți să-mi dați un exemplu, și e foarte greu să găsești un exemplu de reformă făcută de Bolojan. E foarte greu.
Dar propaganda pe care o știm cu toții ne-a tot spus de reforma administrației, știți. Reforma administrației, dacă ne uităm acum pe rezultate, a dus la 2% mai puțini sau 3% mai puțini angajați. Iar reformă nu înseamnă în niciun caz concediere colectivă. Reforma înseamnă să faci multe alte lucruri.
Dacă concedierea colectivă înseamnă reformă, înseamnă că nu mai înțelegem conceptele așa cum trebuie. Eu înțeleg din reforma administrației și altceva. De exemplu, unități administrative care sunt cu locuitori puțini, nu știu, sub 2.000, ar trebui să fie comasate, pentru că nu se susțin și nu există servicii bune. E timpul ca această arhitectură a statului gândită la începutul anilor 2000 să se updateze. Nu datul afară e reformă. Reforma administrației înseamnă multe alte lucruri. Digitalizarea acestei administrații locale.
Că așa, pot să dau un exemplu dus la extrem. Pot să am o singură primărie de comună în toată țara asta, care ar avea cam 80% din teritoriul administrativ al României, cam atâta, și care ar avea cheltuieli foarte puține, fiind o singură comună. Dar întrebarea care rămâne una singură: serviciile publice pentru cetățeni ar fi unele la nivelul dorit? Nu. Atunci trebuie să găsesc acea balanță potrivită, acel echilibru potrivit, astfel încât cheltuielile, împreună cu serviciile publice, să fie la un nivel optim. Asta înseamnă reformă, nu datul oamenilor afară.”
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