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Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA, în plin scandal privind programul de înarmare – SURSE

Ancheta a DNA in industria de armament

Ancheta a DNA in industria de armament

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat24 iul. 2026, 09:10
Actualizat24 iul. 2026, 09:13
SursăRealitatea Plus

Mega‑anchetă cu suspiciuni de corupție în industria de armament. Trei directori ai unor fabrici de profil ar fi fost reținuți de DNA, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Acțiunea procurorilor anticorupție vine într-un moment extrem de tensionat, când există suspiciuni și critici majore privind programul SAFE de înarmare și intenția Guvernului de a redirecționa banii din Pilonul II către programele de înarmare.

Potrivit informațiilor obținute pe surse, de Realitatea Plus, ar fi vizați de anchetă, printre alții, Mihai Rafiu - director Uzina de Armament București, Tiberiu Alexandru Pîrvu - director Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu - director comercial la Plopeni.

Percheziții au fost și la uzina de armament din Cugir.

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Cei reținuți vor fi prezentați azi Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

Sursele judiciare indică faptul că dosarul vizează fapte de corupție în legătură cu contracte din industria de apărare, într-un moment în care statul discută intens despre finanțarea accelerată a programelor militare.

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