Alertă la graniţă! Drona care a lovit blocul din Galaţi transporta zeci de kilograme de explozibil

Noi informaţii ies la iveală despre drona care a explodat într-un bloc de locuinţe din Galaţi. Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor ar fi transportat cel puţin 30 de kilograme de explozibil şi făcea parte dintr-un atac aerian amplu lansat de Rusia asupra unor obiective din Ucraina.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a precizat că este vorba despre o dronă de tip Geran-2, versiunea utilizată de Rusia a modelului iranian Shahed-136.

Acest tip de armament este folosit frecvent în conflictul din Ucraina datorită costurilor reduse şi capacităţii de a ataca ţinte la distanţe mari.

Drona este echipată cu un motor cu elice, al cărui zgomot este adesea comparat cu cel produs de o motocicletă. Tocmai zborul la altitudine redusă şi numărul mare de aparate lansate simultan fac interceptarea lor extrem de dificilă.

Potrivit unor surse din Ministerul Apărării Naţionale, aparatul care a ajuns pe teritoriul României făcea parte dintr-un grup de aproximativ 50 de drone lansate din Crimeea în cadrul unui atac asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Reni, Orlivka, Chilia şi Vâlcov.

Sistemele radar româneşti amplasate în apropierea Galaţiului au detectat formaţiunea de drone, iar aparatul care s-a prăbuşit ulterior s-ar fi desprins din grup în jurul orei 1:46, la aproximativ 19 kilometri est de oraşul ucrainean Reni.

Surse din domeniul apărării susţin că piloţii români au avut la dispoziţie doar câteva minute pentru a lua o decizie privind interceptarea dronei.

Totuşi, o astfel de intervenţie implica riscuri majore, inclusiv posibilitatea ca fragmentele sau muniţia utilizată pentru doborâre să ajungă în spaţiul aerian ucrainean ori să provoace pagube suplimentare.

În prezent, autorităţile analizează mai multe variante privind traseul neobişnuit al dronei. Una dintre ipoteze este că aparatul a fost deviat de sistemele de apărare ucrainene.

O altă posibilitate este apariţia unei defecţiuni tehnice care i-a modificat direcţia de zbor. De asemenea, este analizat şi scenariul în care drona ar fi fost direcţionată intenţionat spre zona României. Ancheta continuă, iar specialiştii încearcă să stabilească exact circumstanţele care au dus la producerea incidentului de la Galaţi.