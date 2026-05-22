Anchetă de amploare după moartea elevului de 15 ani din Bacău. Ambulanța ar fi ajuns după două ore

Anchetă de amploare după moartea elevului de 15 ani la o școală din Bacău. Primarul din comuna Parincea acuză că ambulanța a venit cu mare întârziere, iar acum ministrul interimar al Sănătății, Czeke Attila, vrea să afle în cât timp au răspuns cei de la serviciul de ambulanță și dacă s-a acționat corect la fața locului, potrivit Realitatea PLUS. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a anunțat că a trimis o echipă de control. Adolescentul se afla în timpul pauzei când i s-a făcut rău și s-a prăbușit în fața colegilor. Ajutoarele au venit abia după două ore, deși profesorii au sunat de îndată ce au aflat nenorocirea.

Tragedia a avut loc într-o școală din localitatea băcăuană Buhoci. Cadrele didactice susțin că ambulanțele au ajuns mult prea târziu. Ba mai mult, prima a venit doar cu o asistentă medicală, în timp ce cea de-a doua a venit cu medic, însă cu mare întârziere: după aproape două ore de la primul apel la 112.

Până la sosirea ajutoarelor profesoara de sport i-a făcut masaj cardiac elevului în încercarea de a-i salva viața. Însă din nefericire a fost în zadar. Conducerea școlii a declarat că era un copil activ și sănătos și că nu a avut niciodată probleme de sănătate. Primarul din localitate acuză faptul în ultima perioadă ambulanțele nu au ajuns la timp la apelurile de urgență. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cauzele exacte care au dus la această tragedie.