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Actualitate· 1 min citire
Angajat al Fondului pentru Mediu, reținut pentru luare de mită. Ar fi cerut 45.000 de lei unei firme din Mureș pe care o controla
Arestat
Un angajat al Administrației Fondului pentru Mediu a fost reținut pentru luare de mită. Potrivit anchetatorilor, pe 15 și 16 octombrie 2026 el i-ar fi cerut 45.000 de lei administratorului unei societăți din județul Mureș, pe care o controlase la începutul lunii. Suma reprezenta 30% din taxa pe care firma ar fi datorat-o Fondului pentru Mediu pentru perioada ianuarie–septembrie 2026. În schimb, inculpatul i-ar fi promis că o va ajuta să declare deșeurile de echipamente electrice și electronice astfel încât să plătească mai puțin.
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