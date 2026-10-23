Actualitate· 1 min citire

Angajat al Fondului pentru Mediu, reținut pentru luare de mită. Ar fi cerut 45.000 de lei unei firme din Mureș pe care o controla

Arestat

Arestat

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Mures ca sursă preferată
Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 16:27

Un angajat al Administrației Fondului pentru Mediu a fost reținut pentru luare de mită. Potrivit anchetatorilor, pe 15 și 16 octombrie 2026 el i-ar fi cerut 45.000 de lei administratorului unei societăți din județul Mureș, pe care o controlase la începutul lunii. Suma reprezenta 30% din taxa pe care firma ar fi datorat-o Fondului pentru Mediu pentru perioada ianuarie–septembrie 2026. În schimb, inculpatul i-ar fi promis că o va ajuta să declare deșeurile de echipamente electrice și electronice astfel încât să plătească mai puțin.

Totodată, l-ar fi asigurat că va rezolva atât neregulile deja constatate, cât și eventualele probleme care ar fi putut apărea în urma unor controale viitoare.

'La data de 22 octombrie 2026, inculpatul a primit de la reprezentantul societății respective suma de 45.000 de lei, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante. În urma percheziției efectuate la data de 22 octombrie 2026 la domiciliul inculpatului a fost identificată suma de aproximativ 90.000 de euro, care a fost ridicată în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului', menționează sursa citată.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Mureș.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe