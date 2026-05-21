Bolojan acuză PSD de „spectacol politic” după căderea Guvernului: Sesizarea la CCR, doar o mișcare de imagine

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a criticat demersul inițiat de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Curtea Constituțională privind Ordonanța de Urgență referitoare la Programul SAFE, susținând că acțiunea are un scop mai degrabă politic decât administrativ.

Potrivit lui Bolojan, PSD încearcă să își ascundă lipsa unor soluții concrete prin inițiative care generează dezbatere publică, după ce partidul a contribuit la înlăturarea Guvernului.

Acesta a catalogat situația drept una care afectează stabilitatea țării și a transmis că orice acțiune politică majoră trebuie însoțită de alternative clare.

Premierul interimar a vorbit și despre situația fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precizând că România are la dispoziție aproximativ două luni pentru adoptarea unor reforme și acte normative asumate în relația cu instituțiile europene.

El a susținut că anumite măsuri importante au fost întârziate de guvernele precedente, inclusiv proiecte legate de salarizare sau investiții în infrastructura de protecție împotriva inundațiilor. În opinia sa, unele reforme au fost amânate din cauza costurilor politice pe care le-ar fi generat.

Bolojan a explicat că fiecare reformă îndeplinită prin PNRR este asociată cu finanțări europene, iar întârzierile pot afecta accesarea unor sume importante. Nouă proiecte legislative considerate esențiale sunt legate de fonduri totale estimate la aproximativ 7,5 miliarde de euro.

Șeful Executivului interimar a precizat că proiectele legislative necesare sunt în pregătire, o parte fiind deja depuse, iar altele urmând să fie finalizate după discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene.

Totodată, acesta a avertizat că România riscă sancțiuni financiare dacă proiectele finanțate prin PNRR nu sunt duse la capăt în termenele asumate. În astfel de situații, costurile ar putea fi transferate către bugetele locale sau către bugetul de stat.

Bolojan a transmis că Executivul trebuie să își mențină prioritățile administrative, indiferent de disputele din zona politică. El a remarcat și că proiectele de succes atrag ulterior numeroși susținători, în timp ce eșecurile sunt asumate mult mai greu.

Declarațiile vin în contextul în care Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu OUG 38/2026 privind Programul SAFE, invocând un posibil conflict juridic între Parlament și Guvern.

Sesizarea reclamă modificări aduse proiectului ordonanței chiar în ziua dezbaterii și votării moțiunii de cenzură, prin introducerea mai multor articole suplimentare.