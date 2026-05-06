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Actualitate· 2 min citire
Bolojan recunoaște că i-a sărăcit pe români cu impozitele: Puteam să majorăm în fiecare an cu câteva procente, ca oamenii să nu simtă
Ilie Bolojan
Publicat6 mai 2026, 20:19
Sursărealitatea.net
La doar două zile după demiterea prin moțiune de cenzură și în condițiile în care interimatul său pare să fie de scurtă durată, Ilie Bolojan începe să admită public că unele dintre măsurile de austeritate impuse au fost excesive și i-au lovit direct pe românii cu venituri mici. Unul dintre exemplele oferite chiar de premierul interimar este majorarea impozitelor pe proprietate.
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