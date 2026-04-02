Calculul final al datoriei Pfizer: 666 de milioane de euro trebuie să plătească România – SURSE

Sursă: Realitatea.net

Suma totală pe care statul român trebuie să o achite către Pfizer, incluzând dobânzi și penalități, se ridică la 3,4 miliarde de lei, adică 666 de milioane de euro, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus.

Potrivit acestora, documentele oficiale privind obligațiile de plată au fost transmie joi dimineață, iar suma reprezintă totalul obligațiilor acumulate în urma contractelor de achiziție din perioada pandemiei.

Surse citate afirmă că autoritățile analizează posibilitatea unor plăți eșalonate, posibil pe o perioadă de trei ani, în condițiile în care o astfel de sumă uriașă nu există în bugetul Ministerului Sănătății, în condițiile în care decizia este executivă, chiar dacă nu este definitivă.

Într-o astfel de situație, sumele vor fi depuse într-un cont din care nici una dintre părțile aflate în litigiu nu le poate retrage până la decizia finală a instanțelor.

Joi sau vineri Ministerul Sănătății ar urma să prezinte o poziție fundamentată în cazul Pfizer, în acest moment se lucrează cu avocați la argumentare.