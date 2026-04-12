Când sărbătorim Paștele în 2027 și în următorii ani

Planificarea vacanțelor sau a timpului petrecut în familie începe adesea cu o întrebare simplă: când pică Paștele?

Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai 2027 , într-o zi de duminică, una dintre cele mai târzii date posibile pentru această sărbătoare.

Paștele catolic va avea loc pe 28 martie 2027 , tot într-o zi de duminică. Diferența dintre cele două sărbători va fi de peste o lună.

De ce diferă datele

Data Paștelui nu este fixă și se stabilește după un calcul vechi, din Antichitate: prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară.

Diferențele apar deoarece:

Biserica Ortodoxă folosește calendarul iulian

Biserica Catolică folosește calendarul gregorian

Din acest motiv, uneori Paștele este sărbătorit în aceeași zi, iar alteori – cum este cazul anului 2027 – la distanțe mari.

Când pică Paștele ortodox în următorii ani

2026: 12 aprilie

2027: 2 mai

2028: 16 aprilie

2029: 8 aprilie

2030: 28 aprilie

2031: 13 aprilie

2032: 2 mai

2033: 24 aprilie

2034: 9 aprilie

2035: 29 aprilie

Paștele Blajinilor este sărbătorit în fiecare an la o săptămână după Paștele ortodox.

Paștele poate varia între începutul lunii aprilie și începutul lunii mai pentru ortodocși, iar aceste diferențe sunt importante pentru organizarea concediilor, a evenimentelor și a planurilor de familie.