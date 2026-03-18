Coaliția, pe un butoi de pulbere: PSD amenință cu anticipate, liberalii decid sâmbătă dacă ies de la guvernare

Liderii celor mai mari partide sunt la cuțite din cauza bugetului.Partidul Social Democrat amenință cu alegerile anticipate, iar liberalii se reunesc în ședință de urgență pentru a decide dacă rămân în coaliție, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.

Coaliția de guvernare traversează cele mai puternice tensiuni de până acum, chiar înaintea votului pe proiectul de buget care urmează să ajungă în plenul Parlamentului săptămâna aceasta. Social-democrații avertizează că, dacă toate proiectele sociale incluse în buget nu vor fi aduse și votate, PSD va ieși de la guvernare - un scenariu care ar duce automat la alegeri anticipate.

PSD pune presiune: fie măsurile sociale trec, fie pleacă de la guvernare

Potrivit declarațiilor liderilor social-democrați, partidul ia în calcul inclusiv rămânerea la guvernare, dar doar în condiții „foarte stricte”, după cum a transmis Sorin Grindeanu. PSD insistă ca întreg pachetul social să fie adoptat odată cu bugetul, altfel amenință cu retragerea sprijinului politic.

PNL analizează dacă rămâne în coaliție

Surse politice afirmă că și Partidul Național Liberal evaluează posibilitatea de a rămâne sau nu în actuala coaliție. Sâmbătă, la Sibiu, Biroul Politic Național al PNL se va reuni într-o ședință decisivă, în care liberalii vor stabili poziția partidului în contextul tensiunilor tot mai mari.

Conform acelorași surse, Ilie Bolojan ar urmări să își securizeze funcția de președinte al PNL, în condițiile în care situația internă a partidului este puternic influențată de evoluțiile din coaliție.

Votul pe buget, moment-cheie pentru stabilitatea politică

Proiectul de buget urmează să fie supus votului final în plenul Parlamentului în această săptămână. Rezultatul votului și deciziile interne ale partidelor vor determina dacă actuala coaliție supraviețuiește sau dacă România intră într-o criză politică ce ar putea duce la alegeri anticipate.

Situația rămâne deschisă, iar deciziile din următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul guvernării.