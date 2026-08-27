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Cod galben de viituri și inundații locale în 21 de județe. Avertizarea hidrologilor - HARTĂ

Inundații România/ Arhivă foto Profimedia

Inundații România/ Arhivă foto Profimedia

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat27 aug. 2026, 12:47
Actualizat27 aug. 2026, 12:55
SursăRealitatea.Net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenționare hidrologică de tip Cod galben, valabilă de joi, de la ora 12:00, și până vineri, la ora 10:00. Avertizarea vizează râurile din mai multe bazine hidrografice și 21 de județe, unde sunt posibile viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și inundații locale.

Potrivit hidrologilor, atenționarea Cod galben vizează bazinele hidrografice Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița – afluent al râului Siret, Trotuș, precum și râurile din Dobrogea.

„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală, precipitațiile prognozate și propagarea acestora, în intervalul menționat se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție”, precizează INHGA.

21 de județe, vizate de avertizarea hidrologică

Atenționarea hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din județele: Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Hidrologii avertizează că fenomenele potențial periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita.

Recomandările hidrologilor pentru populație

Specialiștii INHGA recomandă populației să evite deplasarea și traversarea cursurilor de apă și să nu se apropie de maluri sau de zonele inundate.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să protejeze bunurile aflate în zonele expuse și să respecte indicațiile autorităților locale. Totodată, INHGA recomandă urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale privind evoluția situației hidrometeorologice.

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