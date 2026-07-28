Advertising
Actualitate· 1 min citire
Controale în benzinăriile din România. Ce nereguli au găsit inspectorii ANSVSA și ce amenzi au fost aplicate
benzinării
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au desfășurat un control amplu în benzinării din întreaga țară, vizând unitățile care prepară și comercializează produse alimentare. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 134.800 de lei și a fost suspendată activitatea unui operator economic.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:30Ucraina lovește din nou în apropierea Moscovei. Sute de drone au vizat infrastructura strategică a Rusiei
- 20:03Piedone, mesaj devastator pentru Bolojan: „Cu asemenea reforme fără cap, nu repari statul. Distrugi o națiune întreagă!”
- 19:38FIFA, sub lupa Congresului american. Gianni Infantino trebuie să ofere explicații despre contactele cu Trump
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News