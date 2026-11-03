Cum se circulă în țară? Carosabil umed pe mai multe drumuri. Transalpina și Transfăgărășan rămân închise

Trafic rutier în România, 3 noiembrie 2026: carosabil umed pe mai multe drumuri. Transalpina și Transfăgărășan rămân închise circulației.
Șoferii care circulă marți, 3 noiembrie, pe drumurile din România trebuie să manifeste prudență, în condițiile în care precipitațiile au făcut ca șoselele să fie umede în numeroase regiuni. Centrul INFOTRAFIC anunță că mai multe artere importante sunt practicabile, însă două dintre cele mai cunoscute drumuri montane, Transalpina și Transfăgărășan, rămân închise circulației.
Cum se circulă pe drumurile din România
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române, traficul rutier se desfășoară în principal pe carosabil umed, pe fondul precipitațiilor sub formă de ploaie.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile meteorologice și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule.
În ceea ce privește autostrăzile și principalele drumuri naționale, circulația se desfășoară fără probleme generate de accidente rutiere. Pe următoarele sectoare sunt semnalate precipitații și carosabil umed, însă vizibilitatea rămâne bună:
Autostrada A1 București – Pitești;
Autostrada A2 București – Constanța;
Autostrada A3 București – Ploiești;
Autostrada A7 Ploiești – Bacău;
DN1 Ploiești – Brașov.
Ce drumuri sunt închise marți, 3 noiembrie
Restricțiile de circulație se mențin pe două importante trasee montane din România. Ambele sectoare sunt închise pentru toate categoriile de vehicule.
Transalpina (DN 67C) este închisă pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800, între Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea.
De asemenea, Transfăgărășanul (DN 7C) nu poate fi tranzitat între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Restricția vizează sectorul cuprins între kilometrii 108+000 și 130+800.
Șoferii trebuie să respecte semnalizarea rutieră și să nu încerce să tranziteze sectoarele închise circulației publice.
Recomandările Poliției pentru șoferi
Centrul INFOTRAFIC recomandă conducătorilor auto să verifice starea vremii și eventualele restricții de circulație înainte de a porni la drum.
Pentru reducerea riscului de accidente, polițiștii recomandă:
Verificarea și utilizarea corespunzătoare a sistemelor de dezaburire pentru menținerea vizibilității;
Adaptarea vitezei la starea carosabilului și la condițiile de trafic;
Păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față;
Folosirea frânei de motor pentru reducerea vitezei;
Evitarea manevrelor bruște, în special pe suprafețele umede;
Respectarea restricțiilor și evitarea drumurilor închise circulației.
Autoritățile atrag atenția că un carosabil umed poate crește riscul de derapaj și poate prelungi distanța necesară pentru frânare.
Șoferii sunt îndemnați să manifeste responsabilitate și să se informeze permanent cu privire la condițiile de trafic, în special dacă au în plan deplasări pe distanțe lungi sau în zonele montane.