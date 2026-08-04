Debitul Dunării scade sub minimul istoric din 1985! Semnal de alarmă major al hidrologilor

Debitul Dunării la intrarea în România va coborî la 1.350 de metri cubi pe secundă, sub minimul istoric înregistrat în 1985, avertizează Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Situația vine în contextul secetei severe, care a afectat deja producția de energie și a determinat instituirea stării de alertă la nivel național.
Potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va continua să scadă ușor, ajungând la 1.350 mc/s.
Valoarea este sub minimul istoric de 1.400 mc/s consemnat în anul 1985 și de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii august, care este de 3.900 mc/s. Hidrologii precizează că, în aval de Porțile de Fier, debitele vor continua, în general, să fie în scădere.
Intervenții pe brațul Bala pentru a limita scăderea nivelului apei
INHGA atrage atenția că prognozele pentru secțiunea Cernavodă au caracter orientativ, deoarece sunt influențate de lucrările aflate în desfășurare în zona confluenței Dunării cu brațul Bala.
Luni, Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat că operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia s-au încheiat cu succes, fiind îndepărtată o cantitate importantă de rocă. Scopul intervenției este reducerea efectelor nivelului extrem de scăzut al Dunării în zona Cernavodă, autoritățile estimând că lucrările ar putea duce la o creștere a nivelului apei cu aproximativ 10-12 centimetri.
Producția de energie, afectată de debitul redus
Scăderea accentuată a debitului Dunării are deja efecte asupra sistemului energetic național. În 28 iulie, Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat din cauza nivelului redus al fluviului.
Cele două reactoare ale centralei au o capacitate instalată de câte 700 MW fiecare și asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică realizată de unitățile dispecerizabile din România.
Stare de alertă la nivel național
Pe fondul secetei severe și al reducerii producției de energie, autoritățile au instituit, la sfârșitul săptămânii trecute, stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august.
Măsura a fost adoptată ca urmare a scăderii producției de energie electrică, provocată de debitele foarte mici ale râurilor și ale fluviului Dunărea, în contextul valului prelungit de secetă și caniculă.