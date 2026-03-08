Dezvăluiri PICANTE la Rizea TV: Ion Bazac, melancolic de 8 Martie

Fostul deputat Cristian Rizea a publicat pe contul său de Telegram un mesaj care îl vizează pe fostul ministru al Sănătății, Ion Bazac.

În postarea sa , Rizea susține că Bazac s-ar afla în aceste zile pe Coasta de Azur, alături de soția sa, Camelia Bazac, dar sugerează că acesta ar fi melancolic de Ziua Internațională a Femeii.

„Fostul ministru al sănătății și fost dealer Ferrari în România, Ion Bazac, e trist de 8 martie… Chiar dacă se bucură alături de soția sa Camelia de zile însorite pe Coasta de Azur, gândurile, sentimentele și dorul de amanta sa din București nu-i dau pace”, a scris Cristian Rizea pe canalul său de Telegram.

Ion Bazac a fost ministru al Sănătății în 2009 și este cunoscut și pentru activitatea sa în mediul de afaceri, inclusiv pentru implicarea în domeniul auto, fiind asociat în trecut cu reprezentarea mărcii Ferrari în România.