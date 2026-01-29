Ei urmează să fie transportaţi în ţara de origine cu un avion militar

Doi dintre cei trei cetăţeni greci răniţi în accidentul rutier de lângă Lugoj au fost externaţi de la Spitalul Judeţean Timişoara şi urmează să fie transportaţi în ţara de origine cu un avion militar venit special din Grecia.

Cel de-al treilea rănit a fost supus toată noaptea trecută unei intervenţii chirurgicale şi este în stare stabilă.

Acesta urmează să se întoarcă în Grecia atunci când va putea fi transportat, în funcţie de decizia familiei.

După-amiază vor începe şi formalităţile pentru repatrierea celor șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic care au murit în accident.

Cu această ocazie, la Aeroportul Timişoara va avea loc o slujbă religioasă, oficiată de Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan.