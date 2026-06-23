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Doi români, expulzați din Elveția după o fraudă de sute de mii de franci: schema „accidentelor de muncă”

Elveția

Elveția

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 09:42

Un cuplu de români a fost condamnat în Elveția după ce ar fi pus la punct, timp de patru ani, o schemă prin care au fraudat sistemul de asigurări sociale și mai multe companii de asigurări, obținând ilegal sute de mii de franci elvețieni.

Cei doi au primit pedepse care includ expulzarea în România și interdicția de a reveni în Elveția pentru o perioadă de 12 ani.

Potrivit anchetatorilor, aceștia se angajau prin agenții de muncă temporară, iar la scurt timp după începerea activității raportau presupuse accidente de muncă, invocând diverse leziuni suferite, inclusiv căzături pe scări.

Autoritățile susțin că, în momentul în care medicii solicitau investigații suplimentare sau refuzau prelungirea concediilor medicale, cei doi își schimbau medicul pentru a continua procedurile și a obține noi certificate de incapacitate de muncă.

În acest mod, ar fi reușit să fie declarați inapți de muncă pe perioade îndelungate și să primească nejustificat indemnizații de accident din partea sistemului elvețian de asigurări sociale.

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