Donald Trump refuză invitația României la Summitul B9 de la București. Ce mesaj a transmis președintele american

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un răspuns oficial invitației adresate de România pentru participarea la Summitul B9, programat pe 13 mai la București.

Într-o scrisoare trimisă autorităților române, liderul de la Casa Albă a mulțumit pentru sprijinul acordat în contextul conflictului cu Iranul, însă a precizat că nu va putea participa la reuniunea din Capitală.

Totodată, Donald Trump a apreciat eforturile României și Poloniei în ceea ce privește creșterea bugetelor pentru apărare, menționând obiectivul de a ajunge la 5% din PIB în anii următori.

În acest context, autoritățile de la București încearcă să asigure o prezență importantă din partea administrației americane, fiind vizată participarea secretarului de stat Marco Rubio.

La summitul din luna mai sunt așteptați mai mulți lideri importanți, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. De asemenea, vor participa lideri din statele baltice și nordice.

Pe agenda diplomatică se află și o posibilă vizită a președintelui Franței, Emmanuel Macron, care ar putea ajunge în România înainte de summit.