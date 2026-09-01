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Actualitate· 1 min citire
Două ţinte aeriene au fost detectate de sistemul de supraveghere radar al MApN
Foto: facebook.com/ForteleAerieneRomane
Publicat1 sept. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Două ţinte aeriene au fost detectate luni noapte de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale, la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, dar nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul naţional.
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