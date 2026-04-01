Euforia calificării: turcii țintesc Cupa Mondială după victorii cu România și Kosovo

Turcia trăiește un val de entuziasm după calificarea la Cupa Mondială de Fotbal 2026, obținută în urma victoriilor din baraj cu România și Kosovo, ambele câștigate cu 1-0.

După o pauză de 24 de ani, echipa națională revine la turneul final, iar bucuria s-a văzut pe străzile din întreaga țară, unde fanii au sărbătorit calificarea cu steaguri și manifestații spontane.

Mijlocașul Arda Güler a subliniat importanța momentului pentru noua generație, amintind de performanța istorică din 2002, când Turcia a ajuns până în semifinale. „Așteptarea s-a încheiat. Acum avem șansa noastră și vom face tot posibilul”, a spus jucătorul lui Real Madrid.

La acel turneu, Turcia a fost eliminată de Brazilia, viitoarea campioană mondială, dar a încheiat pe locul trei, după victoria în fața Coreea de Sud. Atunci, Hakan Şükür a intrat în istorie marcând cel mai rapid gol din istoria competiției.

Optimismul este alimentat și de declarațiile oficialilor. Președintele federației, İbrahim Hacıosmanoğlu, a afirmat că obiectivul este câștigarea trofeului.

La rândul său, căpitanul Hakan Çalhanoğlu a adoptat un ton mai precaut, spunând că primul obiectiv este depășirea fazei grupelor. „Vom lua lucrurile pas cu pas, dar cred în această echipă”, a declarat mijlocașul lui Inter Milano.

Presa turcă reflectă entuziasmul general, cu titluri optimiste despre parcursul echipei în Statele Unite, unde va avea de înfruntat adversari din afara Europei, precum Australia, SUA și Paraguay.