Eurostat: Un hectar de teren arabil costa în medie 15.224 euro în UE şi 8.700 euro în România, în anul 2024

Un hectar de teren arabil costa 15.224 de euro în anul 2024, în Uniunea Europeană, respectiv 8.700 de euro, în România, potrivit datelor publicate miercuri, 28 ianuarie, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Conform datelor Eurostat, preţul mediu anual de închiriere pentru terenul arabil sau păşunile permanente era de 295 euro pe hectar, după o creştere de 6,4% în comparație cu cel din anul 2023.

Țările cu cele mai mari, respectiv cele mai mici prețuri pentru un hectar de teren arabil

În rândul ţărilor pentru care sunt disponibile datele, cel mai mare preţ mediu pentru un hectar de teren arabil se înregistra în Malta - 201.263 de euro. Următoarele cele mai mari preţuri medii erau în Ţările de Jos: 96.608 euro pe hectar, şi Portugalia: 76.556 euro pe hectar.

La polul opus, cele mai mici preţuri medii pentru un hectar de teren arabil erau în Letonia (4.825 euro), Lituania (5.590 euro) şi Slovacia (5.823 euro).

În rândul ţărilor pentru care sunt disponibile datele, cel mai mare preţ mediu pentru închirierea de teren arabil sau de păşuni permanente se înregistra în Ţările de Jos: 941 euro pe hectar, Danemarca: 580 euro pe hectar şi Grecia: 509 euro pe hectar, iar cel mai scăzut în Slovacia: 67 euro pe hectar, Croaţia: 76 euro pe hectar, şi Malta: 92 euro pe hectar.

Datele pentru România privind închirierea unui hectar de teren arabil nu sunt disponibile, potrivit Eurostat.