Explozii lângă România: drone rusești lovesc Ismailul, F-16 ridicate de urgență

Noi atacuri cu drone au vizat miercuri dimineață obiective civile și de infrastructură din Ismail, localitate aflată în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona județului Tulcea.

Din cauza pericolului, autoritățile române au transmis un mesaj RO-Alert către populația din nordul județului, pentru a-i avertiza asupra situației.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, atacurile au fost lansate de forțele ruse în cursul dimineții, fiind vizate mai multe ținte din apropierea graniței.

Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 Fighting Falcon au decolat în jurul orei 01:10 de la baza aeriană de la Fetești, pentru misiuni de supraveghere și protecție a spațiului aerian.

Sistemele radar au detectat două grupuri de drone, formate din șapte, respectiv opt aparate, care au lovit zona Ismail. Piloții români au raportat mai multe explozii pe teritoriul ucrainean, pe malul opus al Dunării.

Autoritățile au precizat că nu au fost identificate încălcări ale spațiului aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 02:40.

Ministerul Apărării a transmis că informează în timp real aliații din NATO și menține legătura permanentă cu structurile partenere pentru monitorizarea situației.