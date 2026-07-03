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FIFA schimbă regulile jocului! Finala Cupei Mondiale ar putea avea o pauză de 30 de minute

FIFA

FIFA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 16:34

FIFA pregătește o premieră absolută pentru finala Cupei Mondiale, programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey. Forul mondial intenționează să organizeze, pentru prima dată în istoria competiției, un spectacol de amploare în pauza meciului, inspirat de celebrul show de la Super Bowl.

Evenimentul promite să aducă pe scenă nume importante din industria muzicală și ar putea modifica semnificativ durata pauzei dintre reprize.

Pauza finalei ar putea ajunge la 30 de minute

Anterior, forul mondial a confirmat participarea unor vedete precum Shakira, Madonna și trupa BTS, iar coordonarea artistică a evenimentului este realizată de Chris Martin, solistul formației Coldplay.

Deși reprezentația propriu-zisă ar urma să dureze între 12 și 15 minute, organizatorii trebuie să monteze și să demonteze scena într-un timp foarte scurt. Din acest motiv, pauza meciului ar putea ajunge la aproximativ 30 de minute, dublu față de durata obișnuită.

O provocare pentru cele două finaliste

O astfel de modificare ar putea influența pregătirea și ritmul de joc al echipelor care vor disputa finala, mai ales într-un meci de o asemenea importanță.

Nu ar fi însă prima schimbare majoră de la actuala ediție a Cupei Mondiale. De-a lungul turneului, FIFA a introdus pauze de hidratare în timpul partidelor, iar unele meciuri au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Pentru telespectatorii din România, finala este programată să înceapă la ora 22:00. În cazul în care partida va avea nevoie de prelungiri și lovituri de departajare, iar pauza extinsă va fi menținută, meciul s-ar putea încheia în jurul orei 01:00 sau chiar mai târziu, dacă vor apărea întârzieri cauzate de vreme.

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