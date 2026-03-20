George Simion, la dezbaterea bugetului în plenul Parlamentului: „Domnule Grindeanu, nu știu dacă miliardarii care vă plimbau la Monte Carlo sunt „ăia bunii”

George Simion a criticat vehement alocările financiare, catalogând proiectul drept un „buget al ipocriziei”, care prioritizează subvențiile record pentru partide și stadioane de sute de milioane de euro, în detrimentul indexării pensiilor și al burselor de merit. Într-un discurs marcat de atacuri directe la adresa premierului și a liderului PSD, Simion a cerut oprirea „risipei pe lux politic”, avertizând că povara fiscală pusă pe umerii firmelor românești va duce la un colaps economic iminent.

UPDATE Ilie Bolojan: „Ascultând intervențiile anterioare, dacă nu i-aș fi cunoscut pe vorbitori, nu aș fi știut cine este la guvernare și cine este în opoziție. Atât timp cât sunt premier, înainte de a fi membru al unui partid, am o responsabilitate față de țară: trebuie să votați acest buget!

Aș fi putut să dau replici, mai ales către partidele din coaliție, în special către PSD, dar mi-ar fi rușine de rușinea lor. Nu se poate face nimic fără respect și colegialitate.”



UPDATE Velcescu (AUR) despre Ancom: „Am așteptat să vedem un raport despre botul rusesc, să vedem o anchetă, ceva despre Kensington; măcar să îi pună o întrebare domnului Bolojan, dar nu am văzut nimic. Așteptăm de la Autoritatea Electorală Națională (AEP), de un an și jumătate, să vină cu un raport privind anularea alegerilor.”

UPDATE George Simion: „Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie colectivă din partea domnului Grindeanu, care nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este un fel de Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă.

Domnule Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar. Nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii răi, iar miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt cei buni.

Robin Hood, care ia de la bogați și dă la săraci, în realitatea din România este reprezentat de Grindeanu, Baba și cei 40 de hoți. Pentru că voi, domnule Grindeanu, astăzi, când pretindeți că nu tăiați de la copii, tocmai acceptați încă o dată, cum ați acceptat și în luna iunie, să tăiați CASS-ul de la mame.

Și dumneavoastră, domnule Grindeanu, acceptați ca bursele de merit care se cuvin elevilor și studenților să fie tăiate în mod nedrept.

Pe domnul Bolojan, care ne vorbește despre responsabilitate, să meargă, de exemplu, la colegul dumneavoastră de la Timișoara, Freddy Simonis, care își face un stadion nou de 140 de milioane de euro. Ați fost la dumneavoastră, la Timiș, nu? 140 de milioane de euro, când mințiți părinții și bunicii noștri că nu aveți bani pentru indexarea, conform legii, a pensiilor.

Dacă nici asta nu este o dovadă de ipocrizie, nu-mi dau seama care este.

Un senator de la USR a punctat foarte bine: statul este supraponderal și ar trebui să facă eforturi să-și reducă cheltuielile, nu să pună această povară pe cetățeni, majoritatea dintre ei vulnerabili, și pe firme.

Ce face statul român în bugetul din 2026, domnule Bolojan? Alocă 209 milioane de lei pentru partidele politice. Explicați asta când faceți stadioane de sute de milioane de euro.

Explicați pensionarilor care nu beneficiază decât de un oscior aruncat, în scârbă, dintr-un avion Nordis, care este temelia acestui buget, când banii pentru dezvoltare, banii pentru industria românească, nu se reflectă în acest buget.

Situația este tristă și o să aveți de dat socoteală fiecare dintre voi pentru președinții voștri de partid, care vă fac de rușine, nu doar în sondajele de opinie, ci și în fața părinților voștri, plini de boli și suferințe, pe care dumneavoastră îi batjocoriți astăzi.

Să vă fie rușine pentru asta!”

UPDATE - Sorin Grindeanu: Zero virgulă, zero patru la sută din PIB! Repet – 0,04% din PIB!

Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile.

Unii au înțeles-o ca pe o luptă politică. Noi – Partidul Social Democrat, am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3.2 milioane de familii din România.

De aceea – nu am renunțat o secundă și am luptat până la capăt!

Pachetul de Solidaritate a obținut finanțare integrală! Pensionarii și copiii cu dizabilități vor beneficia de măsuri reale de sprijin. Așadar- se poate!

Am trecut acest Pachet și am demolat toate narativele mincinoase.

Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. REPET - NICIUN AMENDAMENT!

S-a ajuns până acolo încât a început să se fluture amenințător chiar și protocolul Coaliției. Foarte bine, haideți să discutăm deschis despre el.

Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forțele pentru a redresa România și a contracara pericolul populist și anti-european.

Dar, poate m-am înșelat, nu-i așa?! Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici și clasa mijlocie?! La ce punct din acord se spune că trebuie să girăm orbește măsuri care să asigure protecție doar celor puternici și să-i arunce în suferință pe cei slabi?! Unde am semnat noi, toți cei din Coaliție, că vom susține mitralierea economiei din toate pozițiile, prăbușirea consumului și frânarea investițiilor?!

Nu scrie nicăieri! Cu toate acestea, de zece luni, asta se întâmplă! Și nu o spunem noi. O spune BNR-ul și o spun apăsat organismele internaționale! Or fi și ele pesediste???

Domnule prim-ministru, stimați colegi,

Am format împreună această coaliție pentru a corecta deficitele făcute de 4 premieri de dreapta și unul de stânga. Din 2020, România este în procedură de deficit excesiv. Suntem perfect de acord că nu putem sta cu deficite mari o perioadă lungă de timp.

Dar, a salva românii pe banii lor nu este nicio mândrie!

A tăia doar de la cei care nu se pot apăra nu este nicio virtute!

De aceea, și răbdarea noastră a atins o limită! De zece luni de zile ne-am transformat într-un scut social la măsurile contabile de austeritate.

Așa am reușit să creștem salariul minim. Așa am reușit să plafonăm din nou prețul la gaze. Așa am reușit să continuăm investițiile locale și să NU băgăm în faliment mii de firme românești. Și da - împotriva deciziilor luate pe sub mână am blocat la nivel european un acord MERCOSUR care era împotriva intereselor fermierilor români!

A venit timpul să se înțeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul marelui Conducător. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord.

Eu cred că stabilitatea înseamnă să îți respecți partenerii. Și să lucrezi pentru români!

Stimați colegi,

Astăzi ne întoarcem din păcate în anii 90. Doar în haosul de după Revoluție, s-a mai văzut adoptarea unui Buget la mijlocul lunii martie.

După două luni și jumătate de întârzieri nepermise, ne-am trezit însă cu un buget de dreapta, care nu ținea cont deloc de viziunea PSD.

Când 52 de mii de locuri de muncă au dispărut în 10 luni, era o dovadă de iresponsabilitate să nu fie prins în buget Planul de Relansare Economică.

Da – sigur că ar fi fost bine dacă era adoptat încă de acum șase luni, atunci când l-am prezentat atât în Coaliție, cât și public.

Atunci când consumul scade cu 25% și avem o inflație de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene, era normal să prindem în buget și măsuri sociale pentru românii vulnerabili. Pachetului de Solidaritate al PSD nu este un moft, ci o necesitate.

Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, stimați colegi. Nu lupta cu PSD!

Când litrul de benzină crește de la o zi la alta, este o dovadă de alienare politică să admiri dezastrul în loc să iei măsuri urgente.

Majoritatea statelor din Uniunea Europeană deja au intervenit pentru a-și proteja economia și populația, dar unii de aici încă n-au depășit obsesia cu PE SE DE.

În schimb, ministrul Energiei de la PSD a pus deja toate variantele pe masă.

La fel, și Ministrul Agriculturii, tot de la PSD!

Trebuie doar ca Guvernul să acționeze înainte de a se produce dezastrul. ”Piromanii economici” sunt cei care se bucură că repară deficitul pe spatele românilor.

Stimați colegi,

Acestea sunt realități pe care nu le putem trece cu vederea. Noi am venit mereu cu soluții, nu cu orgolii. Nu pentru mine, Sorin Grindeanu! Nu pentru PSD! Ci pentru familiile cu copii, seniori și firmele românești. Nu este niciun motiv de ceartă aici. Dacă viața oamenilor în vremuri grele înseamnă pentru cineva scandal cu orice preț, atunci este clar că are altă agendă politică și nu este interesat cu adevărat de guvernarea țării.

Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ținut cont și de cei mai vulnerabili dintre români.

Bugetul României trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru bogați!

Și aici dau un exemplu, ca să înțeleagă toți românii: miliardarii României cu mașini de colecție de sute de milioane de euro au fost scutiți de impozite în valoare de 150 de milioane de lei, în timp ce persoanele cu dizabilități NU!

E drept, copiii nu fac lobby la Guvern. Doar bogații....

Atât vă mai spun – nu ne opunem reformelor reale. Dar dacă reforma înseamnă doar tăieri de salarii și concedieri – da, ne opunem.

Dacă reforma înseamnă să tai de la copii – da, ne opunem.

Dacă reforma înseamnă să blochezi hidrocentrale ca să salvezi moluște – da, ne opunem. Și ne vom opune cu toată forța!

Nu poți genera solidaritate socială și nu poți construi speranță economică cu barda.

Apelând la metodele trecutului – vă amintiți reformele cu ranga, nu poți spera că vei obține alte rezultate decât cele de atunci. Adică UN MARE ZERO.

Lipsa de dialog, încăpățânarea și amenințările cu demisia nu funcționează.

Direcția trebuie schimbată, cu o nouă abordare.

Românii n-au nevoie să fie certați în fiecare zi, ci încurajați.

Prin solidaritate, empatie și prin speranță.

Românii sunt toleranți. Dar nu sunt toleranți cu cei care conduc permanent în forță cu sabia ridicată. Pentru că aceia- mai devreme sau mai târziu – de sabie vor pieri!

Vă mulțumesc!

UPDATE 21:15 - Ilie Bolojan: „Avem de dat în curând un vot pentru bugetul de stat al României. Decidem nu doar ce facem cu finanțele țării, dar ne asumăm cu responsabilitate și drumul spre viitor, într-o lume în schimbare, plină de provocări.

De multe ori, de la această tribună, a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile. Astăzi, guvernul vine în fața dumneavoastră cu un buget, care reflectă posibilitățile adevărate ale țării.

Am construit acest buget pe baza unei ușoare creșteri economice, o creștere pe care s-o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări economice complicate la nivel național și internațional.

O parte importantă din buget merge spre investiţii, în special din fonduri europene. Anul acesta este decisiv pentru cât reuşim să atragem din PNRR, care se încheie în luna august.

În acelaşi timp, am proiectat un deficit în scădere pentru al doilea an consecutiv, iar asta ne ajută să ne ţinem cheltuielile sub control şi să punem ordine în finanţe.

Am prevăzut sumele necesare pentru plata dobânzilor.

Este, deci, un buget care spune oamenilor adevărul.

Adevărul este că banii pe care noi îi producem ca țară nu ne ajung pentru tot ceea ce am dori și atunci întrebarea este ce trebuie să aibă prioritate. Confortul pe datorie al prezentului sau sănătatea viitorului? Pe amândouă nu le putem avea acum.

Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi. De aceea am ajuns anul trecut într-o situație limită și a trebuit să schimbăm modelul, însănătoșind finanțele țării.

Măsurile luate pentru controlul deficitului, salvarea și redistribuirea unor fonduri europene, scăderea dobânzilor la care se împrumută țara. Arată că lucrurile se mişcă în direcţia bună şi că România e privită cu mai multă încredere.

În paralel, am făcut reforme prin care am redus cheltuielile publice, am tăiat privilegii şi am început să închidem portițe ale risipei și ale evaziunii.

Dar cea mai importantă reformă pe care o realizează acest guvern și care va însănătoși viitorul nostru este tocmai schimbarea fundamentală a modelului economic de la consum toxic pe datorie, la investiții care generează prosperitate. Este exact ceea ce facem și prin acest proiect de buget.

Bugetul de stat pentru 2026 este, aşadar, rezultatul muncii din ultimele luni de decizii şi corecţii, şi pune economia pe un teren mai stabil şi mai predictibil.

Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului,

Cea mai gravă greșeală pe care o putem face acum este însă să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul.

Suntem pe calea cea bună, dar avem în fața noastră o muncă de ani de zile. Deficitul bugetar va trebui în continuare redus an de an până în 2031.

Să nu uităm că datoria publică a țării a ajuns practic la 60% din produsul intern brut, ceea ce e un puternic semnal de alarmă. Cuantumul dobânzilor plătite a crescut și el, iar în acest an e prevăzută în buget plata a 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi la credite:

- cu 10 miliarde mai mult decât în 2025,

- cu peste 20 de miliarde de lei mai mult decât 2023

- și cu 30 de miliarde de lei mai mult decât în 2022.

Vedeți că în doar 4 ani de zile s-au dublat cheltuielile cu dobânzile plătite de România: de la 30 de miliarde de lei la 60 de miliarde de lei.

Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor.

Prin urmare, responsabilitatea bugetară trebuie să devină o atitudine de viață guvernamentală și parlamentară.

Stimați colegi, acest buget este construit pe o estimare prudentă a veniturilor statului. Am programat o creștere moderată a veniturilor din TVA și din contribuțiile la asigurările sociale față de anul trecut.

În același timp, comunitățile locale nu pierd bani față de bugetul anului trecut. Dimpotrivă, unitațile administrativ-teritoriale sunt constrânse să se reformeze intern, dar vor dispune și de venituri mai mari care să le dea posibilitatea să facă mai mult pentru comunități.

Știu că există nemulțumiri în diverse primării în legătură cu scăderea cheltuielilor de 10%, dar reducerile erau necesare.

Bugetul propus asigură, de asemenea, o protecţie socială pentru categoriile vulnerabile, dar în limitele realiste, fără să promitem mai mult decât posibilităţile statului.

La construcția bugetului am discutat cu toți partenerii din coaliție, am primit propuneri și am încercat să le includem în buget. Bugetul de stat include plata pensiilor, indemnizațiilor și ajutoarelor sociale, a tuturor cheltuielilor sociale prevăzute.

Discuțiile de azi dimineață au clarificat și ultimele aspecte de protecție socială aflate în discuție, astfel încât acum avem o înțelegere în coaliție cu privire la forma propusă a bugetului de stat.

Este foarte important pentru țară, stimați colegi, să menținem deficitul prevăzut. Mai bine suntem prudenţi acum decât să corectăm consecinţele mult mai grave mai târziu.

Contextul internaţional e tensionat, economia globală e instabilă, iar piaţa energiei rămâne imprevizibilă. O evoluţie negativă ne poate afecta economic şi bugetar, iar România trebuie să fie pregătită.

Doamnelor și domnilor,

Bugetul de stat pentru 2026 trebuie să fie un instrument pentru creșterea economiei, pentru întărirea și responsabilizarea administrației publice, pentru susținerea românilor cu venituri modeste, în limitele posibilităților actuale.

Bugetul nu trebuie să fie prilej de demagogie, de populism, de deraiere de la obiectivele pe care noi înșine, ca țară, ni le-am stabilit.

Trebuie să ne gândim la generațiile actuale, dar trebuie să ne gândim și la generațiile viitoare. Cred că nimeni nu vrea să lăsăm după noi o țară cu datorii împovărătoare.

Ştiu că pentru mulţi români nu este o perioadă uşoară şi apar nemulţumiri. Dar nu este corect să le răspundem cu soluţii pe termen scurt care mai târziu ne vor costa mai mult pe toţi.

Bugetul pentru care vă cer votul este despre stabilitate şi despre a construi corect. Dacă păstrăm disciplina şi continuăm investiţiile, putem ajunge la o economie mai solidă, care creşte pe baze sănătoase, nu pe datorie.

Vă îndemn să votați bugetul în forma asumată, să votați o cale corectă pentru România!

Proiectul de buget al Ministerului Finanțelor aferent anului 2026 a fost avizat favorabil, joi, de membrii comisiilor reunite de buget-finanțe, cu 40 de voturi "pentru" și 11 "împotrivă".

Amendamentul care privește pachetul de măsuri de protecție socială, solidicat de PSD pentru anumite categorii sociale, a fost validat de comisiile reunite de Buget-Finanțe, cu 40 de voturi "pentru" și 3 "împotrivă". Sursa de finanțare provine de la „Înalta Curte de Casație și Justiție – 800.000 mii lei de la titlul 10 Cheltuieli de personal" și de la "Ministerul Public – 300.000 mii lei de la titlul 10 Cheltuieli de personal”.

Pentru restul celor peste 100 de amendamente deja respinse în comisie, s-a votat în bloc pentru confirmarea respingerii, potrivit Realitatea Plus.

Premierul Ilie Bolojan a convocat ședința de Guvern pentru, joi, de la ora 17.00. Ședința de Guvern vine într-un context extrem de tensionat, în care s-a dus o bătălie extrem de puternică în Parlament pe Legea bugetului, din cauza Pachetului de Solidaritate propus de PSD.