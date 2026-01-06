ANM actualizează codurile galbene

Iarnă în forță: ANM actualizează codurile galbene. Ninsori, polei, viscol și ger în mai multe regiuni

România intră într-un episod de vreme severă specifică iernii, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți dimineață, avertizările și informările meteo. În următoarele zile, precipitațiile mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) vor cuprinde cea mai mare parte a țării, cu impact mai accentuat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova.

Informare meteorologică: 6 ianuarie, 10:00 – 9 ianuarie, 10:00

Potrivit informării ANM, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 10–40 l/mp.

6 ianuarie: în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei sunt așteptate precipitații mixte, cu risc de polei.

Ulterior, treptat vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se va îngroșa, putând ajunge la 15–30 cm în zonele vizate.

În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei, vor fi episoade de precipitații mixte, cu depuneri de polei.

La munte, ninsorile vor domina, iar zăpada nou depusă poate ajunge la 30–50 cm.

Vântul își va face simțită prezența mai ales din a doua parte a intervalului:

Noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie): intensificări ale vântului local în sud și est, cu viteze de 50–60 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot depăși 70–80 km/h, cu viscol în zonele înalte.

Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie): vremea devine local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, cu minime în general între -15 și -10°C.

Avertizare meteo COD GALBEN: 6 ianuarie, 18:00 – 8 ianuarie, 12:00

ANM a emis și avertizări de tip cod galben pentru precipitații consistente, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului.

1) Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură

În aceste zone, la început în vest și nord-vest, apoi și în nordul și vestul Transilvaniei, vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare:

cantități de 20–35 l/mp, iar local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali;

strat de zăpadă de 20–50 cm la munte și 15–30 cm în zonele joase;

pe alocuri, polei.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul se intensifică în Carpații Meridionali și de Curbură la 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m poate ajunge la 70–85 km/h, ceea ce va favoriza viscolirea ninsorii și scăderea vizibilității.

2) Centrul, sudul și estul Transilvaniei, Moldova

În aceste regiuni, sunt prognozate precipitații mixte, iar local se va depune polei, cu potențial de condiții dificile de trafic.

Ce e de reținut

Intervalul cel mai problematic: 6 ianuarie seara – 8 ianuarie la prânz, când codurile galbene vizează ninsori mai abundente, polei și vânt puternic (în special la munte).

Spre final, crește riscul de ger: noaptea de 8/9 ianuarie.

