IGSU avertizează: "Poleiul, ţurţurii şi gheaţa de pe ape sporesc riscul de accidente"

Îndepărtarea zăpezii este o obligaţie legală

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează populaţia, în contextul ninsorilor abundente şi al temperaturilor foarte scăzute din ultimele zile, asupra riscurilor generate de polei, ţurţuri şi suprafeţele îngheţate.

Reprezentanţii IGSU fac apel la cetăţeni să respecte măsurile de siguranţă şi să conştientizeze faptul că îndepărtarea zăpezii şi a gheţii din faţa locuinţelor sau a sediilor de firmă reprezintă o obligaţie legală, nu doar un gest de responsabilitate civică.

Potrivit unui comunicat al IGSU, ninsorile din Capitală şi din alte zone ale ţării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperişuri, carosabil şi trotuare, iar gerul favorizează formarea poleiului. Aceste condiţii cresc considerabil riscul de alunecări, căzături şi accidente rutiere.

Recomandări pentru pietoni

Pentru prevenirea incidentelor, pompierii recomandă pietonilor să circule cu prudenţă, să poarte încălţăminte de iarnă cu talpă antiderapantă şi să fie atenţi la suprafeţele alunecoase. De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să evite zonele unde pot observa ţurţuri formaţi la streşinile clădirilor.

„Dacă observaţi ţurţuri la streaşina altor clădiri, evitaţi zona şi păstraţi distanţa”, avertizează IGSU, subliniind că aceste formaţiuni pot cădea oricând şi pot provoca răni grave.

Pericol major pe apele îngheţate

Un alt risc semnalat de autorităţi îl reprezintă lacurile, râurile şi bălţile îngheţate. Pompierii atrag atenţia că gheaţa poate ceda în orice moment, chiar dacă pare solidă.

„Apele îngheţate nu sunt locuri de joacă. Nu permiteţi copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălţi îngheţate”, transmit reprezentanţii IGSU.

Şoferii sunt îndemnaţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de celelalte vehicule şi să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Obligaţie legală, nu doar responsabilitate civică

Totodată, IGSU reaminteşte că îndepărtarea zăpezii, a gheţii şi a ţurţurilor din faţa locuinţei sau a sediului unei firme este prevăzută de lege şi are rolul de a preveni accidentele şi de a proteja siguranţa publică.

Autorităţile fac apel la responsabilitate şi prudenţă, subliniind că respectarea acestor măsuri simple poate reduce semnificativ numărul incidentelor provocate de condiţiile meteo severe din această perioadă