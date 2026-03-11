Percepția publică asupra președintelui Vladimir Putin începe să se schimbe în Rusia, pe fondul dificultăților militare și al tensiunilor economice generate de conflictele recente.

Potrivit unor analize și sondaje citate de presa internațională, tot mai mulți ruși încep să își exprime îndoieli cu privire la capacitatea liderului de la Moscova de a gestiona situația actuală.

Analiștii susțin că imaginea de lider puternic, cultivată de Vladimir Putin timp de peste două decenii, este afectată de problemele întâmpinate pe front și de presiunile economice provocate de sancțiunile occidentale.

În special conflictul din Ucraina și tensiunile crescute din alte zone ale lumii au contribuit la o atmosferă de incertitudine în societatea rusă. În același timp, pierderile militare și dificultățile logistice raportate în unele operațiuni au alimentat criticile la adresa conducerii de la Kremlin.

Potrivit experților, chiar dacă sprijinul pentru Putin rămâne încă semnificativ în rândul populației, tendința de scădere a popularității ar putea deveni mai vizibilă dacă situația militară și economică nu se îmbunătățește în perioada următoare.

Cu toate acestea, sistemul politic din Rusia rămâne puternic centralizat, iar opoziția politică este limitată, ceea ce face puțin probabil ca o eventuală scădere a popularității să ducă rapid la schimbări majore în conducerea țării.