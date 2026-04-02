Gigi Becali a primit lovitura de la CCR. Nu se mai poate folosi de numele Steaua București, iar decizia Curții Constituționale este una definitivă. Mai mult decât atât, ar putea fi obligat să restituie clubului armatei cele 37 de milioane de euro prejudiciu. În paralel, ministrul apărării, Radu Miruță cere reorganizarea clubului, caută un nou comandant care să vină cu un plan de management și acuză politicul că a pus piedici ca echipa de fotbal să nu poată ajunge în liga Întâi.

Înfrângere definitivă pentru Gigi Becali și FCSB la CCR. Nu mai are căi de atac pentru a folosi numele Steaua București. Decizia aparține Curții Constituționale și are efecte majore și în procesul civil dintre MApN și FCSB, prin care Ministerul Apărării solicita despăgubiri în valoare de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii clubului de fotbal al Armatei. Ministrul Apărării a dezvăluit ce s-a găsit la controalele de la CSA Steaua și face sesizare la DNA.



Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a demascat ultimele atacuri ale lui Gigi Becali, în condițiile în care omul de afaceri a pierdut dreptul de a folosi numele „Steaua” și ar trebui să plătească zeci de milioane de euro.



Între timp, ministrul Apărării, Radu Miruță îi acuză pe predecesorii săi că au pus piedici clubului sportiv să avanseze în Liga Întâi, deși ar fi meritat acest lucru. Ministrul Apărării Naţionale spune că verificările efectuate de Corpul de control la Clubul Sportiv al Armatei, Steaua, au scos la iveală numeroase nereguli, motiv pentru care a fost decisă sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Totodată, va fi demarat procesul de reorganizare a Clubului Sportiv al Armatei



Contactat pentru un punct de vedere de către jurnalistii Realitatea Plus, Gigi Becali a început să ne jignească. „La balamuc cu voi, vă blochez nebunilor”, ne-a transmis omul de afaceri.