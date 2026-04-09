Istvan Kovacs merge la Campionatul Mondial din 2026! Trei arbitri români, confirmați oficial pentru turneul final din America
Arbitrajul românesc primește o nouă confirmare la cel mai înalt nivel: Istvan Kovacs va oficia la Campionatul Mondial din 2026, competiție găzduită de United States, Canada și Mexico.
FIFA a anunțat oficial lista arbitrilor selecționați pentru turneul final, iar numele lui Istvan Kovacs figurează printre centralii care vor conduce partide la cea mai importantă competiție fotbalistică a planetei.
Pentru arbitrul român, aceasta va fi a doua participare la un Campionat Mondial, după experiența din 2022, din Qatar, unde a fost delegat ca rezervă la mai multe meciuri.
Performanțele din ultimii ani au cântărit decisiv în această nominalizare. Istvan Kovacs a arbitrat finalele tuturor competițiilor majore europene intercluburi: UEFA Conference League, Europa League și UEFA Champions League.
Din brigada românească pentru Mondial mai fac parte și arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, incluși și ei pe lista oficială transmisă de FIFA.
Rămâne de văzut câte meciuri va primi la centru arbitrul din Carei, însă prezența sa la turneul final confirmă încă o dată statutul său de număr unu în arbitrajul românesc.
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News