Ministrul Sănătății, în contact cu autoritățile din Grecia după accidentul din Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți

Care este starea de sănătate a supraviețuitorilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a ținut legătura permanent cu omologul său din Grecia după tragedia din județul Timiș, unde șapte cetățeni greci au murit, iar alți trei au fost răniți în accidentul de la Lugojel. Cei trei supraviețuitori, doi tineri de 20 de ani și unul de 28, au multiple leziuni, dar sunt în stare stabilă.

Rogobete transmite condoleanțe familiilor victimelor și precizează că autoritățile române au informat în timp real partea elenă despre evoluția situației. Cei trei răniți au fost transportați la Spitalul Județean din Timișoara, unde au rămas internați sub supraveghere.

Detalii despre accidentul din Timiș în care au murit șapte suporteri ai PAOK

„Transmit, înainte de toate, condoleanţe familiilor îndoliate şi tuturor celor afectaţi de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel. În urma evenimentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, 7 persoane şi-au pierdut viaţa. Am fost în contact direct cu ministrul Sănătăţii din Grecia, având în vedere că persoanele implicate sunt cetăţeni greci, pentru coordonarea situaţiei şi informarea corectă a autorităţilor.”

Ministrul precizează starea celor trei pacienți internați:

• „1 pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple şi contuzii pulmonare bilaterale • 1 pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată • 1 pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă şi policontuzii”

„În urma stabilizării şi evaluărilor medicale, pacienţii sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă şi tratament de specialitate. Situaţia medicală rămâne dinamică şi este atent supravegheată de echipele medicale.”

Accidentul a avut loc marți, când un microbuz cu 10 suporteri ai echipei PAOK Salonic, aflați în drum spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon, a fost implicat într-o coliziune cu o cisternă și un TIR. Marți seară, sute de suporteri PAOK au venit la Lugoj și apoi la spitalul din Timișoara pentru a-i susține pe cei trei răniți.