Minor atacat de câinii scăpați dintr-o curte. Amenzi de 15.000 pentru stăpânul animalelor

Sursă: realitatea.net

Un bărbat din satul Dileul Vechi a fost reținut de polițiști după ce câinii lui au scăpat din curte și au atacat un copil de 13 ani aflat pe un câmp din apropiere. Minorul a suferit răni și a fost dus la spital pentru îngrijiri și investigații medicale.

"La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 17:30, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Ungheni au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost victima unui atac canin. Din primele cercetări efectuate a reieşit că băiatul, în vârstă de 13 ani, ar fi fost atacat de mai multe exemplare canine care ar fi scăpat din curtea unui imobil, în timp ce acesta se afla în zona din spatele locuinţei proprietarului animalelor, respectiv pe un câmp din localitatea Dileul Vechi. În urma incidentului, minorul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri şi efectuarea investigaţiilor de specialitate (...). În baza probatoriului administrat sub supravegherea şi coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, la data de 22 februarie a.c., faţă de proprietarul exemplarelor canine, un bărbat de 54 de ani, a fost luată măsura reţinerii, pentru 24 de ore", a transmis IPJ Mureș.

Ce au descoperit polițiștii la domiciliul proprietarului

În urma verificărilor făcute de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, la locuința bărbatului au fost găsiți opt câini adulți, dintre care șapte din rasă comună și unul metis de ciobănesc german. Anchetatorii au deschis dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, faptă prevăzută de legislația în vigoare.

Potrivit IPJ Mureș, la aceeași adresă au mai fost făcute verificări în decembrie 2025, când proprietarul fusese deja sancționat pentru că nu își sterilizase câinii și își asumase atunci că va remedia situația.

"La acel moment, întrucât câinii din rasă comună nu erau sterilizaţi, deţinătorul a fost sancţionat (...), asumându-şi obligaţia de a proceda la sterilizarea acestora. În prezent, având în vedere nerespectarea măsurilor stabilite anterior, poliţiştii au dispus sancţionarea contravenţională a proprietarului, cu amendă în valoare de 10.000 de lei, pentru neîndeplinirea obligaţiei de sterilizare a câinilor. Totodată, în urma verificărilor efectuate, a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 5.000 de lei şi pentru neefectuarea vaccinării antirabice a animalelor", a precizat IPJ Mureș.