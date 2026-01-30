Nicușor Dan, despre funcția de ministru al Educației: "Este nevoie de curaj"

"Sunt multe probleme care vin din vechime, suprapunerea dintre programele școlare"

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi seara, că funcția de ministru al Educației presupune curaj și responsabilitate, precizând că așteaptă desemnarea unei persoane care să îndeplinească aceste criterii.

"Ca să fim foarte direcți, e un act de curaj pentru cineva care să fie ministru al Educației azi, pentru că este un sistem subfinanțat de ani de zile sistemul de educație. Nu există o motivație, pentru ca oamenii să intre în sistemul de educație, care să fie proporțională cu responsabilitățile și cu alte opțiuni pe care ei le găsesc pe piața muncii. Suntem după o jumătate de an de la o diminuare încă a banilor care s-au dus în sistemul de educație. Sunt multe probleme care vin din vechime, suprapunerea dintre programele școlare și ceea ce cere viața reală, piața muncii. Aștept să vină acea persoană care să aibă și anvergura profesională și curajul", a declarat Nicușor Dan joi seara, la un post TV.

Întrebat dacă fostul ministru Daniel David a greșit în perioada mandatului său, șeful statului a răspus: "Tot timpul când iei decizii în regim de urgentă faci și greșeli. Nu aș vrea să facem discuția asta acum, vreau să am opinia tuturor oamenilor din sistem".