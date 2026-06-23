O femeie din Anglia și-a recuperat datoria de 7.000 de lire cu ajutorul unui „avocat AI”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 08:20

O consultantă independentă în resurse umane din Anglia a reușit să își recupereze în instanță o datorie de 7.000 de lire sterline cu ajutorul unei firme juridice care utilizează inteligența artificială, într-un caz considerat o premieră pentru sistemul judiciar britanic.

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