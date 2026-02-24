Statele Unite ar urmări să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie, Ziua Independenței, potrivit unei analize publicate de Bloomberg, care citează surse din rândul aliaților NATO.

Conform informațiilor, Washingtonul ar dori să ajungă la un acord de pace înainte de celebrarea a 250 de ani de independență a Statelor Unite. Cu toate acestea, oficiali europeni și NATO și-au exprimat rezervele cu privire la respectarea unui astfel de termen.

„SUA presează pentru un acord înainte de 4 iulie, dar nu există semne că președintele rus Vladimir Putin ar accepta un compromis care să nu-i satisfacă cererile centrale”, au declarat surse diplomatice.

Potrivit acestora, chiar și oficiali americani recunosc că Moscova nu dă semne că ar renunța la pozițiile sale maximaliste. Informațiile sunt confirmate și de publicația European Pravda.

Președintele american Donald Trump, revenit la Casa Albă în ianuarie 2025, promitea un sfârșit rapid al conflictului. Totuși, peste un an de negocieri diplomatice nu a dus la progrese semnificative.

Discuțiile s-au blocat în special din cauza cererilor Rusiei privind regiunea Donbas și controlul asupra Centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa.

În acest context, aliații occidentali consideră că un acord de pace până la începutul lunii iulie este puțin probabil, în lipsa unor concesii majore din partea Moscovei.