Presa din Turcia, critică dură la adresa lui Mirel Rădoi după seria neagră de la Gaziantep: „Sezon încheiat dezastruos”
Mirel Rădoi
Mirel Rădoi traversează un început dificil pe banca formației Gaziantep FK. Fostul tehnician de la FCSB a încheiat sezonul cu patru înfrângeri consecutive, iar presa din Turcia nu l-a menajat după rezultatele slabe.
Instalat la Gaziantep în primăvara acestui an, Rădoi a avut la dispoziție doar ultimele patru etape ale sezonului pentru a încerca să redreseze echipa.
Totuși, formația turcă a pierdut toate partidele disputate: 0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beșiktaș, 1-2 cu Goztepe și 1-2 împotriva lui Bașakșehir. Jurnaliștii turci au comentat dur prestațiile echipei și modul în care s-a încheiat campionatul.
„Gaziantep și-a luat rămas bun de la suporteri într-un mod extrem de trist. Echipa a terminat sezonul cu o nouă înfrângere pe teren propriu, fără să poată obține rezultatul dorit în fața fanilor”, au scris publicațiile locale după ultimul meci.
Presa din Turcia a remarcat și faptul că echipa nu a reușit să adune niciun punct de la venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.
„Sub conducerea noului antrenor, Gaziantep a avut un joc slab și a pierdut toate cele patru partide disputate. Sezonul s-a încheiat într-o notă negativă, iar viitorul echipei și posibilele schimbări din lot sunt deocamdată doar subiecte de speculație”, au mai notat jurnaliștii turci.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:13 - Dan Dungaciu, după consultările de la Cotroceni: „Nu au o soluție. Tot ce se va întâmpla va fi o improvizație”
- 22:09 - Hoți de panouri fotovoltaice, prinși în Timiș. Prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei
- 22:00 - George Simion, dezvăluiri explozive de la întâlnirea cu Nicușor Dan. Planul AUR pentru guvernare și rolul lui Călin Georgescu Liderul AUR, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News