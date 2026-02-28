România produce tot mai puțină energie, dar importă tot mai mult - date OFICIALE

Producția de energie a României a coborât în 2025 sub pragul critic de 50 TWh, iar importurile au continuat să crească. Deși consumul intern a scăzut ușor, producția a scăzut și mai mult, ceea ce a împins țara spre un deficit energetic mai mare decât în 2024, arată datele din Sistemul Energetic Național.

Potrivit datelor preliminare publicate de Transelectrica și consultate de Economica.net, în 2025 consumul intern net a scăzut cu 0,8% față de 2024. Producția internă a scăzut cu 2%, ajungând la doar 49,3 TWh – sub pragul psihologic de 50 TWh, în timp ce exporturile au crescut cu 11%, până la 7,4 TWh. Importurile au crescut și mai mult, cu 16%, până la 11,1 TWh.

Ca urmare, România a încheiat anul cu un deficit de 3,7 TWh, mai mare decât cel din 2024 (2,9 TWh). Practic, țara a depins mai mult de energia cumpărată din alte rețele europene, arată sursa citată.

Energia hidro în picaj, regenerabile în creștere modestă

Cea mai mare lovitură a venit din zona hidro, unde producția a scăzut cu 14%, adică aproximativ 2 TWh pierduți din cauza condițiilor meteo nefavorabile, potrivit datelor consultate de Economica.net. Hidroelectrica a confirmat că 2025 a fost cel mai slab an hidro din istoria României.

Alte segmente au evoluat astfel: