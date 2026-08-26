Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb major de prizonieri de război

Rusia și Ucraina lucrează la pregătirea unui nou schimb important de prizonieri de război, iar listele persoanelor care urmează să fie eliberate sunt în curs de definitivare.
„Pregătim un nou schimb de prizonieri de război destul de amplu, iar listele sunt în curs de definitivare”, a anunțat miercuri comisarul rus pentru drepturile omului Yana Lantratova pentru TASS.
Ultimul schimb important de prizonieri dintre Rusia și Ucraina a avut loc pe 19 august, când fiecare parte a eliberat câte 103 persoane. Printre ucrainenii care s-au întors acasă s-au numărat militari din Forțele Armate, Serviciul de Grăniceri și Garda Națională, a declarat președintele Volodîmîr Zelenski.
Partea ucraineană anunțase încă de atunci că un alt schimb este așteptat înainte de sfârșitul lunii august. Potrivit șefului serviciului ucrainean de informații militare, Oleh Ivașcenko, Kievul speră ca această operațiune să permită revenirea unor militari aflați de mult timp în captivitate, inclusiv a unor apărători ai Mariupolului. Orașul-port din sud-estul Ucrainei a fost asediat de forțele ruse în primele luni ale războiului, iar numeroși militari ucraineni au fost luați prizonieri după căderea orașului.
„La următorul schimb, ne așteptăm la revenirea apărătorilor care se află de mult timp în captivitate, inclusiv a celor care au luptat pentru apărarea Mariupolului”, a declarat Ivașcenko, citat de Reuters.
Mii de prizonieri eliberați de la începutul războiului
Schimburile de prizonieri au continuat între Moscova și Kiev pe tot parcursul războiului, chiar dacă cele două părți rămân departe de un acord pentru încheierea conflictului. Mii de prizonieri au fost eliberați de ambele tabere de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.