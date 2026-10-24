Sighișoara, capitala Halloweenului: a doua ediție a festivalului Halloween în Cetate începe pe 30 octombrie

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:17

Sighișoara găzduiește între 30 octombrie și 1 noiembrie a doua ediție a festivalului Halloween în Cetate. Turnul cu Ceas va fi pus în valoare de o instalație cu o lună uriașă, iar străduțele medievale se vor umple de legende și personaje misterioase. Organizatorii își propun să-i facă pe vizitatori să descopere patrimoniul medieval al orașului într-un mod nou.

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