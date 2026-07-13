Sorin Grindeanu: alegerile anticipate sunt „pe masă”. Ce s-a discutat după întâlnirea de la Cotroceni

Criza politică din România rămâne fără o soluție clară, după ce discuțiile dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan nu au dus la un acord privind desemnarea unui nou premier. În acest context, tot mai mulți lideri politici iau în calcul inclusiv organizarea unor alegeri parlamentare anticipate.
La finalul întâlnirii desfășurate luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că scenariul anticipatelor nu poate fi exclus și că rămâne o opțiune aflată în discuție.
„Este un scenariu pe care nu îl poți exclude niciodată. Este pe masă, însă nu poate fi pus în practică de la o săptămână la alta. Dacă s-ar ajunge la această variantă, alegerile ar putea avea loc spre sfârșitul toamnei. Totuși, un astfel de proces ar genera o perioadă prelungită de instabilitate politică și economică, iar acesta este principalul aspect care trebuie avut în vedere”, a afirmat liderul social-democrat.
Grindeanu a subliniat că PSD nu se teme de un nou scrutin, însă a transmis că, în cazul unor alegeri anticipate, partidul va aborda campania în aceleași condiții în care este tratat de celelalte formațiuni politice.
Liderul PSD a făcut referire și la pozițiile exprimate de PNL și USR privind colaborarea parlamentară cu social-democrații, afirmând că, dacă aceste partide refuză formarea unor majorități alături de PSD, atunci și social-democrații vor adopta aceeași abordare. În același timp, el a atras atenția că PSD nu poate fi solicitat să sprijine proiectele importante din Parlament doar atunci când este nevoie de voturile sale.
Declarațiile au fost făcute după o nouă rundă de negocieri desfășurată la Palatul Cotroceni, la care au participat liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Discuțiile nu au dus la identificarea unei soluții pentru depășirea blocajului politic, iar posibilitatea organizării unor alegeri anticipate rămâne, cel puțin la nivel declarativ, una dintre variantele aflate în calcul.