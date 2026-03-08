Tornade violente în Statele Unite: cel puțin 8 persoane au murit, iar zeci au fost rănite

Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite după ce mai multe tornade puternice au lovit zone din Statele Unite, provocând distrugeri semnificative și panică în rândul locuitorilor.

Vijeliile au smuls acoperișuri, au distrus locuințe și au răsturnat mașini, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a căuta supraviețuitori printre dărâmături.

Martorii au descris momente de groază în timpul furtunii. „Resturile zburau în toate direcțiile. Era imposibil să vezi ceva în față”, a povestit un localnic.

Autoritățile locale au declarat stare de urgență în mai multe zone afectate, iar serviciile de salvare continuă operațiunile de căutare și evacuare. În unele comunități, infrastructura a fost grav avariată, iar mii de locuințe au rămas fără electricitate.

Serviciul meteorologic a avertizat că sistemul de furtuni ar putea continua să afecteze regiunea în următoarele ore, existând riscul formării altor tornade. Echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele rămase blocate în locuințe sau sub dărâmături.

Tornadele sunt fenomene meteorologice frecvente în anumite zone ale Statelor Unite, în special în perioada primăverii, când condițiile atmosferice favorizează formarea furtunilor severe.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor să urmărească avertizările meteorologice și să se adăpostească în locuri sigure în cazul unor noi alerte.