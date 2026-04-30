Ucraina propune un armistițiu pe termen lung, după ce Trump și Putin au vorbit despre un „armistițiu de Ziua Victoriei”

Sursă: realitatea.net

Ucraina acuză Moscova că a încălcat și precedentele „armistiții”, inclusiv cel de Paște, când ar fi fost înregistrate peste 400 de atacuri.

Președintele Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a propus Rusiei un armistițiu pe termen lung, după ce Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică, că Moscova ar fi dispusă să accepte o pauză temporară a luptelor în jurul zilei de 9 mai, când Rusia marchează Ziua Victoriei.

Zelenski spune că vrea să afle dacă propunerea Moscovei vizează doar „câteva ore de securitate pentru o paradă” sau un pas real spre pace. Liderul ucrainean afirmă că a cerut echipei sale de negociatori să discute cu partea americană pentru clarificări, scrie Kyiv Independent.

Kievul insistă asupra unui armistițiu durabil, după ce Rusia a respins în repetate rânduri apelurile la încetarea completă a focului și a propus doar opriri limitate ale ostilităților. Ucraina acuză Moscova că a încălcat și precedentele „armistiții”, inclusiv cel de Paște, când ar fi fost înregistrate peste 400 de atacuri.

Advertising

Contextul vine pe fondul stagnării negocierilor de pace de peste două luni și al schimbării priorităților diplomatice ale Washingtonului, concentrate acum pe conflictul cu Iranul.