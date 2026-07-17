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Actualitate· 1 min citire
Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru
Hackerul (imagine ilustrativă)
Publicat17 iul. 2026, 16:48
Sursărealitatea.net
Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site‑ului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), arată un site de investigații. Mai mult, pentru a fi convingător, infractorul informatic a anunțat că a început să șteargă și copiile de siguranță ale bazelor de date.
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