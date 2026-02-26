Volodimir Zelenski cere o întrevedere directă cu Vladimir Putin: „Doar liderii pot opri războiul”

La Geneva au loc noi discuții legate de conflictul din Ucraina, însă, de această dată, negocierile se desfășoară doar între delegațiile Statelor Unite și ale Kievului, fără participarea directă a Moscovei.

În acest context, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reiterat apelul pentru o întâlnire față în față cu liderul de la Kremlin, subliniind că doar un dialog la cel mai înalt nivel ar putea deschide calea către pace.

„Singura șansă reală de a pune capăt războiului este o discuție directă între lideri”, a transmis Zelenski, cerând din nou o întâlnire cu Vladimir Putin.

Între timp, luptele continuă pe teren. În zorii zilei, atacuri cu rachete și drone lansate de forțele ruse au lovit mai multe zone rezidențiale din capitala Ucrainei, iar ulterior bombardamentele s-au extins și în orașe precum Harkov și Odesa.

Totodată, liderul de la Kiev a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre perspectivele negocierilor de pace.

„Sperăm ca aceste întâlniri să permită ridicarea dialogului la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această direcție. Este singura cale pentru a opri definitiv războiul”, a scris Zelenski pe platforma X.

Prin acest mesaj, șeful statului ucrainean îi solicită din nou sprijinul liderului american pentru facilitarea unei întâlniri directe cu Vladimir Putin.

Pe de altă parte, vicepreședintele SUA, JD Vance, a subliniat că diplomația rămâne singura soluție viabilă, dar fără a crea așteptări nerealiste privind o apropiere rapidă între cele două părți.

„Suntem angajați în procesul diplomatic și rămânem optimiști că, în cele din urmă, ambele tabere vor ajunge la un punct în care vor putea opri violențele”, a declarat oficialul american.

La rândul său, Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina luptă exclusiv pentru apărarea propriului teritoriu și că populația își dorește pacea, însă nu este dispusă să accepte condiții impuse de Moscova.

„Ne apărăm casele, orașele și țara. Oamenii sunt obosiți de război și vor pace, dar nu suntem pregătiți să acceptăm ceea ce ne impune Putin”, a transmis președintele ucrainean.