Zece ore cu trenul între Brașov și Sighișoara. Întârzieri uriașe după un incident feroviar

Trenul Dacia a ajuns să facă aproape 10 ore între Brașov și Sighișoara, după ruperea pantografului locomotivei și întreruperea alimentării liniei de contact.
Un incident la infrastructura feroviară a provocat întârzieri majore pentru mai multe trenuri de călători, iar trenul internațional Dacia, operat de CFR Călători pe ruta București Nord–Viena, a parcurs distanța dintre Brașov și Sighișoara în aproximativ 10 ore.
Potrivit informațiilor publicate de autoritățile feroviare, problema a apărut vineri seara, pe tronsonul dintre stațiile Feldioara și Apața, unde mecanicul trenului internațional IRN 346 a semnalat ruperea pantografului locomotivei, în zona kilometrului feroviar 201.
Incidentul a impus întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact pe sectorul afectat, pentru ca echipele de intervenție să poată remedia defecțiunea.
Circulația trenurilor, afectată între Feldioara și Apața
Potrivit comunicării inițiale a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov, problema a fost semnalată în jurul orei 19:57. La scurt timp, alimentarea liniei de contact a fost întreruptă pe distanța Bod–Postul de Secționare Augustin, pentru efectuarea lucrărilor necesare.
Intervenția s-a desfășurat din ambele direcții, respectiv dinspre Brașov și dinspre Sighișoara, cu ajutorul unor drezine echipate cu pantograf.
Incidentul a afectat și alte trenuri de călători. Garniturile IR 16534, operată de Interregional Călători, și Regio 3535, aparținând CFR Călători, au fost nevoite să staționeze în stațiile Apața, respectiv Bod.
Conform informațiilor transmise ulterior de reprezentanții infrastructurii feroviare, alimentarea liniei de contact a fost restabilită la ora 01:17. După retragerea utilajelor de intervenție, circulația trenurilor pe sectorul afectat a fost reluată.
Până la remedierea defecțiunii, însă, pasagerii au fost nevoiți să suporte întârzieri considerabile.
Trenul internațional Dacia, care circulă pe ruta București Nord–Viena Westbahnhof, ar fi trebuit să parcurgă distanța dintre Brașov și Sighișoara în aproximativ trei ore și jumătate. Din cauza incidentului, întârzierea înregistrată la sosirea în Sighișoara a ajuns la 379 de minute, potrivit datelor publice ale CFR SA.
Astfel, călătoria pe acest tronson feroviar de aproximativ 128 de kilometri a ajuns să dureze aproape 10 ore.
Întârzieri de sute de minute și pentru alte trenuri
Problemele de circulație nu s-au limitat la trenul internațional Dacia. Trenul IR 16534 a ajuns la București Nord cu o întârziere de aproximativ șase ore, în timp ce trenul Regio 3535 a înregistrat o întârziere de 330 de minute la sosirea în Mediaș.
Incidentul evidențiază impactul pe care o defecțiune a instalațiilor feroviare îl poate avea asupra circulației mai multor garnituri, în special atunci când intervenția presupune întreruperea alimentării cu energie electrică pe un sector de cale ferată.