Ana Maria Păcuraru: Incidentul cu drona doborâtă pe teritoriul României demonstrează importanța fondurilor europene SAFE pentru modernizarea armatei

Publicat 24 iul. 2026, 12:50 Actualizat 24 iul. 2026, 12:57

Incidentul în care o dronă a fost interceptată și doborâtă pe teritoriul României readuce în prim-plan necesitatea consolidării capacităților de apărare ale statului român și importanța investițiilor în sisteme moderne de supraveghere și reacție rapidă.

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