Consiliul Județean Mureș a aprobat proiectul „Energie regenerabilă pentru Județul Mureș”, în valoare de 24,1 milioane de lei

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 06:49

Plenul Consiliului Județean Mureș a aprobat joi, 22 octombrie, în ședința ordinară, proiectul „Energie regenerabilă pentru Județul Mureș”, în valoare de 24,1 milioane de lei. Proiectul urmează să fie finanțat prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, componenta dedicată dezvoltării surselor de energie regenerabilă pentru crearea comunităților de energie.

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