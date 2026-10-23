Consiliul Județean Mureș a aprobat proiectul „Energie regenerabilă pentru Județul Mureș”, în valoare de 24,1 milioane de lei

Plenul Consiliului Județean Mureș a aprobat joi, 22 octombrie, în ședința ordinară, proiectul „Energie regenerabilă pentru Județul Mureș”, în valoare de 24,1 milioane de lei. Proiectul urmează să fie finanțat prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, componenta dedicată dezvoltării surselor de energie regenerabilă pentru crearea comunităților de energie.
Proiectul are o valoare totală de 24.176.421 de lei, inclusiv TVA, din care
cheltuieli neeligibile în cuantum de 256.377 de lei și contribuție de 2% din valoarea eligibilă în cuantum de 478.400 de lei, reprezentând cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Mureș.
Conform informațiilor furnizate de către Csibi Attila-Zoltán, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, județul Mureș se numără printre cele șase județe din România care poate beneficia de fonduri nerambursabile prin Programului Tranziție Justă 2021-2027.
”În cadrul acestui program,acțiunea „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă”, componenta „Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie”,are drept obiectiv specific dezvoltarea de capacități de mici dimensiuni de producție, transport și stocare de energie din surse regenerabile în clădiri publice”, a precizat Csibi Attila-Zoltán.
Totodată, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș a mai subliniat că având în vedere obiectivele specifice cuprinse în Planul de dezvoltare a judeţului Mureş 2021-2027, prioritățile Planului Teritorial pentru Tranziție Justă Mureș, precum și constrângerile actualei perioade în ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare, ”au fost demarate demersurile necesare întocmirii unei cereri de finanțare pentru realizarea unor capacități de producere energie electrică și termică din surse regenerabile, precum și a unor sisteme de stocare, destinate consumului propriu al unor centre rezidențiale din sistemul public de asistență socială din județul Mureș.”
”Ca urmare a unei solicitări transmise Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Mureș a fost stabilită o listă cuprinzând 16 centre pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din sistemul public de asistență socială din județul Mureș, care îndeplinesc condițiile necesare și optime pentru a fi incluse în proiect”, a conchis Csibi Attila-Zoltán.