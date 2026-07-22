Daniel Udrescu: CASS se plătește de persoana fizică nu de PFA

CASS nu se stabilește pe PFA, ci pe persoana fizică. Declarația unică nu analizează separat fiecare sursă de venit, ci obligațiile fiscale ale contribuabilului în ansamblu. De aceea, afirmația că „PFA-ul va plăti maximum 29.160 lei CASS” este corectă doar pentru anumite venituri din activități independente și nu descrie întreaga situație fiscală a persoanei.
Începând cu veniturile realizate în 2026, Legea nr. 239/2025 a majorat plafonul maxim al bazei de calcul pentru CASS aferent activităților independente de la 60 la 72 de salarii minime. La salariul minim de 4.050 lei utilizat pentru anul fiscal 2026, baza maximă devine 291.600 lei, iar CASS maximă ajunge la 29.160 lei, cu 4.860 lei peste plafonul aplicabil veniturilor din 2025.
Această modificare îi privește însă doar pe contribuabilii care obțin venituri din activități independente, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală sau alte categorii pentru care Codul fiscal stabilește aceeași regulă de calcul. Pentru veniturile nete de până la 243.000 lei nu apare nicio diferență, deoarece contribuția continuă să fie de 10% din venitul net realizat.
Confuzia apare deoarece aceeași persoană poate realiza, în același an, venituri din PFA, chirii, dividende, dobânzi, investiții, activități agricole sau salarii. Fiecare categorie urmează propriile reguli privind CASS. Unele venituri se cumulează pentru stabilirea obligației, altele au baze distincte de calcul, iar salariile și pensiile sunt supuse unor mecanisme complet diferite.
Declarația unică poate genera:
CASS pentru activități independente .............. 29.160 lei
CASS pentru categoria investiții/chirii/dividende etc. ... 29.160 lei
Total CASS prin Declarația unică = 58.320 lei.
Dacă persoana este și salariat cu un venit foarte mare, la această sumă se adaugă CASS reținută lunar din salariu de 60.000 lei pe lună, deoarece aceasta nu intră în plafonul Declarației unice - 72.000 lei (10% × 60.000 × 12)
Total CASS = aproximativ 130.320 lei.
De aceea, completarea Declarației unice presupune două etape. Prima este analiza veniturilor din activități independente și a categoriilor care intră sub incidența noului plafon de 72 de salarii. A doua este verificarea tuturor celorlalte venituri realizate în cursul anului și aplicarea regulilor specifice fiecărei categorii pentru stabilirea obligației finale privind CASS.
CAS pentru pensie continuă să funcționeze pe baza pragurilor de 12 și 24 de salarii minime, contribuabilul având posibilitatea să opteze pentru o bază mai mare, fără ca plafonul de 72 de salarii să devină obligatoriu.
Declarația unică poate fi completată corect și poate fi determinată obligația reală privind CASS.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor