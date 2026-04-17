Deficitul de kerosen din UE. Cum poate România să domine piața de combustibil din sud-estul Europei

Deficitul de kerosen la nivelul Uniunii Europene deschide noi perspective pentru sectorul energetic românesc. Deși România dispune de resursele necesare pentru a echilibra lanțurile de aprovizionare regionale, Dumitru Chisăliță (AEI) subliniază că absența coordonării administrative și a unei viziuni pe termen lung riscă să compromită rolul de hub energetic al țării.

România în fața unei noi șanse strategice: Hub de kerosen pentru salvarea regiunii sau un nou eșec asumat?

România se află într-un moment de cotitură pe harta energetică a Uniunii Europene, având oportunitatea de a depăși statutul limitat de simplu exportator de gaze din Marea Neagră. Deficitul acut de kerosen care afectează statele membre, amplificat de tensiunile geopolitice din Golful Persic, oferă Bucureștiului șansa de a deveni un nod logistic și de producție esențial pentru sud-estul continentului. Totuși, avertismentele specialiștilor indică un risc major: repetarea greșelilor din trecut, când lipsa unei strategii coerente a scos România de la masa deciziilor strategice europene.

Paradoxul european: Petrolul există, dar rafinarea lipsește

Analiza realizată de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, subliniază o realitate contraintuitivă a pieței actuale. Problema fundamentală a Europei nu este penuria de materie primă, ci absența capacităților de rafinare a kerosenului în zonele de consum strategic. Această disfuncționalitate creează dezechilibre majore în aprovizionarea sectorului aviatic, o nișă pe care România ar putea-o ocupa datorită infrastructurii sale industriale.

În prezent, direcția trasată de Ministerul Energiei pare să ignore acest potențial regional, concentrându-se aproape exclusiv pe creșterea producției de motorină pentru consumul intern. Deși această abordare oferă o protecție pe termen scurt împotriva riscurilor de aprovizionare națională, ea este privită de experți ca fiind limitată, deoarece ignoră rolul strategic pe care țara l-ar putea juca în arhitectura de securitate a Uniunii.

Capcana autoanulării rolului energetic în UE

Retorica specialistului AEI este una critică la adresa lipsei de viziune pe termen lung a autorităților. Dumitru Chisăliță avertizează că România pare captivă într-un tipar al oportunităților irosite. După ce influența țării a scăzut în urma gestionării ineficiente a resurselor de gaze, criza actuală generată de instabilitatea din Golf oferă o a doua șansă pentru redefinirea profilului energetic național.

Conform expertului, orientarea capacităților de rafinare către producția de kerosen destinat pieței europene, în paralel cu asigurarea necesarului de motorină, ar fi mutarea logică atât din punct de vedere economic, cât și politic. Această adaptare tehnologică ar transforma România într-un actor relevant, capabil să echilibreze piața regională, în loc să rămână un simplu observator al crizelor vecine.

Spectrul escaladării în Golf și prețul „stresului major”

Contextul internațional adaugă o presiune suplimentară asupra decidenților de la București. Piața petrolului intră într-o perioadă de volatilitate extremă, unde prețurile nu mai reacționează doar la prognoze economice, ci la incidente concrete de securitate. Specialiștii estimează o probabilitate de până la 35% pentru un scenariu de „stres major”, în care cotațiile barilului Brent ar putea exploda spre pragul de 130 de dolari în cazul unei escaladări regionale.

Într-o astfel de logică de conflict, unde pierderile reale de ofertă ar putea atinge 8 milioane de barili pe zi, reacțiile pieței vor fi bruște și imprevizibile. Incidentele izolate, cum ar fi lovirea unui petrolier sau activarea unor mine în căile navigabile, ar putea declanșa salturi de preț instantanee. În acest scenariu, capacitatea de a rafina și distribui combustibil devine mai mult decât o afacere — devine o monedă de schimb diplomatică și un pilon de supraviețuire pentru statele din regiune.

Voința politică, ultima barieră în calea relevanței

Concluziile analizei AEI punctează faptul că România are resursele și poziția geografică necesare pentru a nu fi doar „prezentă”, ci și „importantă”. Problema nu este una tehnică, ci una de voință politică și de capacitate de a gândi în termeni de interese strategice europene. Dacă autoritățile nu vor face pasul spre transformarea României într-un nod energetic vital pentru sud-estul Europei, țara riscă să fie bifată din nou la capitolul marilor proiecte rămase pe hârtie, în timp ce restul continentului își va căuta alternative în afara granițelor noastre.