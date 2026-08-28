Economie· 1 min citire

Florin Manole îi cere premierului interimar să prezinte amendamentele care ar fi întârziat legea salarizării

Florin Manole

Florin Manole

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net

Fostul ministru social-democrat al muncii, Florin Manole, susţine că doar actualul guvern interimar este responsabil de eşecul noii legi a salarizării bugetarilor

Florin Manole mai spune că a elaborat un proiect al acestei reforme când era ministru al muncii şi că i-a transmis documentul respectiv, în aprilie, lui Ilie Bolojan.

În plus, el afirmă că în ultimele comunicări Comisia Europeană a atras atenţia că ultimele versiuni ale legii nu îndeplinesc criteriile echităţii şi sustenabilităţii impactului bugetar.

Florin Manole: Nu există nici o comunicare a Comisiei Europene către Guvernul Bolojan care să spună că un anumit draft al proiectului, dintre cele pe care Guvernul Bolojan le-a lăsat, ar îndeplini jalonul. Așadar, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare și un proiect care să blocheze sistemul public pentru 5 ani de zile, timp în care nu putea fi schimbat.

Reacţia vine după ce, miercuri seară, atât liderul liberal Ilie Bolojan, cât şi ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru, au acuzat PSD că a blocat procedura de redactare şi adoptare a acestei legi şi au subliniat că trei miniştri succesivi ai Muncii din partea social-democraţilor nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum.

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