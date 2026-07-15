INS: Salariul mediu net a scăzut în luna mai

Românii au încasat salarii mai mici în luna mai, după ce bonusurile și primele acordate în lunile anterioare au dispărut din statele de plată. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net a ajuns la 5.684 de lei, cu 159 de lei (2,7%) mai puțin decât în aprilie. Totodată, salariul mediu brut a coborât la 9.483 de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre salariul mediu net